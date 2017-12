ProRail boos over ‘gekke dingen’ op spoor

ProRail is boos over de verschillende incidenten de afgelopen dagen op het spoor. In de nacht van maandag op dinsdag kwam op het traject van Houten naar Culemborg een trein in aanrijding met een surfplank. De afgelopen dagen is er vuurwerk gegooid naar treinen en hebben onbekenden met een laserpen op machinisten geschenen. Ook lagen er fietsen op de rails en speelden kinderen bij het spoor.

De spoorbeheerder is niet blij met dit soort acties omdat het gevaarlijk is en hinder geeft voor de machinisten en het treinverkeer. Volgens ProRail gebeurt er elke dag wel zoiets, maar dezer dagen zijn er wel veel incidenten. ,,Er gebeuren de afgelopen dagen veel gekke dingen. Het lijkt wel of iedereen zich verveelt tijdens deze kerstdagen”, aldus een woordvoerder van ProRail. ,,Mensen kunnen beter echt wat anders gaan doen dan zich rond het spoor te begeven”.

Het vuurwerk werd zondag gegooid naar treinen in Amsterdam en Den Bosch. In Amsterdam was de knal zo hevig dat de geschrokken machinist moest worden opgevangen, volgens ProRail. De spoorbeheerder gaat aangifte doen.