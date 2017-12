Twijfels over authenticiteit ‘Hitler-aquarel’

Onderzoeksinstituut NIOD heeft volgens twee onafhankelijke onderzoekers ten onrechte de conclusie getrokken dat een aquarel die het eerder dit jaar kreeg ,,vrijwel zeker” is geschilderd door Adolf Hitler. De dichters Bart FM Droog en Jaap van den Born stellen op basis van eigen onderzoek dat het instituut ,,,alle alarmbellen negeerde” en ,,ondeugdelijk en halfslachtig” onderzoek heeft verricht.

Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, zoals het voluit heet, zegt het commentaar serieus te nemen en open te staan voor reacties en kritische kanttekeningen. Tegelijkertijd benadrukt directeur Frank van Vree dat het maar de vraag is of ooit definitief kan worden bewezen of het Weense stadsgezicht nu wel of niet door Hitler is geschilderd. Door vervolgonderzoek hoopt het instituut meer te weten te komen.

Droog en Van den Born hebben ervaring met het ontkrachten van claims over werk dat aan de Duitse dictator wordt toegeschreven.