985 meldingen over wangedrag vliegpassagiers

Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben in 2017 tot dusver te maken gehad met 985 incidenten met lastige vliegtuigpassagiers. Dat bevestigt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar aanleiding van berichtgeving door RTL Nieuws.

Over 2016 kwam bij de ILT ongeveer hetzelfde aantal meldingen binnen over ordeverstoringen op luchthavens of in vliegtuigen. Een jaar eerder ging het nog om ruim zevenhonderd meldingen.

Veel wangedrag bestaat uit het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, vaak uitmondend in agressief taalgebruik of gedrag. Ook worden incidenten over roken en overmatig alcoholgebruik aan boord gemeld.