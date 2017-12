Bakker Klootwijk winnaar oliebollentest

De winnaar van de oliebollentest van het AD is bakkerij Klootwijk uit Capelle aan den IJssel. De oliebol van deze bakkerij, met 26 filialen, kreeg het cijfer 10 van de jury, met louter complimenten voor de smaak, de vulling en de krokante korst.

Opmerkelijk genoeg kregen de bollen van dezelfde bakkerij in 2010 nog een vernietigend oordeel: ,,Klef, taai, vieze nasmaak van te veel citroen? Een bol zoals je hem niet wilt hebben’’. Voor de bakkerij was dat een klap in het gezicht, maar ook een ‘wake-upcall’. Daarna ging het roer om, zegt bakker Leon Klootwijk tegen de krant, en begon de zoektocht naar de perfecte oliebol. Met succes, zo blijkt woensdag. De hele test staat donderdag in het AD.

De afgelopen tijd was er veel te doen om zowel de haring- als de oliebollentest van het AD. Hoofdredacteur Hans Nijenhuis, die vorige week bij Jinek nog ophef veroorzaakte door uit te vallen tegen een oliebollenbakker, schreef daar afgelopen zaterdag over dat de krant komend jaar alle testen onder de loep neemt. Zijn eigen optreden bij Jinek noemde hij ‘oliedom’.

Behalve haring en oliebol test het AD ook nog patat en publiceert de krant de Misdaadmeter, de Ziekenhuis Top 100 en een aantal kleinere tests.