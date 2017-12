Cruiseschip ramt pijler, Nederlanders gewond

Een cruiseschip van de Zwitserse rederij Scylla, met voornamelijk Nederlanders aan boord, heeft dinsdagavond een pijler van een brug over de Rijn bij Duisburg geramd. Daardoor zijn 25 opvarenden gewond geraakt, onder wie de kapitein. Niemand liep ernstig letsel op. Alle passagiers, ook degenen die medisch behandeld moesten worden, zijn volgens een woordvoerster van de rederij inmiddels weer naar huis.

Vier van de 129 mensen aan boord werden snel naar een ziekenhuis gebracht, later kwamen er nog acht voor onderzoek en behandeling. De impact van de onverhoedse botsing maakte de meeste slachtoffers. Zij kwamen ten val. De kapitein verkeert volgens de politie in shock.

De cruiseschip was op 22 december vertrokken uit Arnhem en zou daar ook weer aanmeren. Het schip Swiss Crystal had op weg naar de eindbestemming nog 22 kilometer voor de boeg, toen het in een lange bocht naar rechts met een gebruikelijke snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur tegen de pijler op de linkeroever op voer.

De hoge waterstand in de Rijn, ter plekke 5,68 meter boven het normale peil, is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak van de aanvaring. De brugpijler die werd geramd staat doorgaans op het droge. De ruim 100 meter lange Swiss Crystal, gebouwd in 1995 en in 2007 geheel gerenoveerd, heeft een diepgang van 1,30 meter.

De snelweg A42 was door het ongeluk urenlang afgesloten, maar is woensdag rond het middaguur weer opengesteld na een technische inspectie van de Baerl-brug, waar zeer veel verkeer overheen gaat.