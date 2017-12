Guido Weijers: Grap moet blijven plakken

Guido Weijers is in zijn achtste oudejaarsconference scherper en rauwer dan voorheen. ,,Tien jaar geleden behandelde ik zestig onderwerpen in zestig minuten met zoveel mogelijk grappen. Nu geef ik lichtere onderwerpen inhoud en maak zwaardere onderwerpen vrolijk. Lachen mag soms best pijn doen”, zegt de cabaretier.

Weijers staat vanaf woensdag in het Oude Luxor Theater, het eindstation van zijn tournee waar hij op oudejaarsavond voor het eerst live het oudejaar uitluidt. Hij maakt al sinds 2006 oudejaarsconferences. Dit wordt zijn achtste. ,,Tegenwoordig denk ik meer na over de tijdgeest. Wat voor een jaar was het? Wat wil je meegeven aan het publiek? Probeer eens iets te vinden van maatschappelijke thema’s en daar iets moois over te zeggen én goede grappen bij te maken. Tien jaar geleden dacht ik zoveel mogelijk grappen te moeten maken en nu vind ik dat de grappen wel moeten blijven plakken bij mensen.”

De oudejaarsconference bevat zeker raakvlakken met zijn theatercollege Masterclass Geluk, een voorstelling die hij in het nieuwe jaar hervat. ,,Dat heeft er simpelweg mee te maken dat je geluk hebt op korte termijn en geluk op lange termijn. Mensen zijn geneigd om heel erg op korte termijn te denken. We maken ons vandaag druk om het filerecord, terwijl we ons minder druk maken over het klimaat of de stijgende zeespiegel. Daar doen we niets aan, die problemen spelen pas over tachtig jaar. Dus pakken we nu ons geluk en verknallen we de zooi? Of zijn we verstandiger en hebben we over tachtig jaar nog steeds een mooie aarde? Kortstondig geluk of geluk op langere termijn, dat zit ook een beetje in de oudejaarsconference.”

Een goede oudejaarsconference moet aan twee dingen voldoen, legt Weijers uit. ,,Er moet veel gelachen worden en we moeten met een mooie vrolijke boodschap het nieuwe jaar in”. De try-outs zijn belangrijk voor de cabaretier. ,,Elke avond zit er publiek dat iets vindt van de voorstelling. Dus ik moet steeds heel goed luisteren. Hoe wordt er gelachen, maar ook hoe valt een stilte. Ik ben constant aan het luisteren. Elke dag leggen we de voorstelling op video vast om het thuis nog eens terug te kijken. Elke dag is een experiment.”

Het is de tweede oudejaarsconference die Weijers maakt voor RTL4. Op NPO 1 programmeert de VARA de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek: Een vloek en een zucht. Weijers: ,,Er is geen competitie. Ik ben laatst naar Youp wezen kijken. Ik vind dat hij een prachtige voorstelling heeft. Youp is meer een verhalenverteller, terwijl ik meer in hoog tempo, heel 2017 uit elkaar trek en van humor voorzie.”