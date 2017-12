In een woning in Arnhem zijn woensdag enkele honderden kilo’s illegaal vuurwerk gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen om de risico’s in te schatten.

Het vuurwerk, ongeveer tussen de twee- en driehonderd kilo, werd aangetroffen in een woning aan de Janskerkstraat. Het wordt zo snel mogelijk afgevoerd, aldus de politie.