Negen voertuigen in brand gestoken in Utrecht

Negen voertuigen zijn afgelopen kerstdagen in verschillende wijken in Utrecht in vlammen opgegaan. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. Vermoed wordt dat jongeren erachter zitten. Aanhoudingen zijn nog niet verricht. Onderzocht wordt nog wel of er een verband is tussen de branden.

Het gaat om zes auto’s, een bedrijfsbus en een taxibus. Op eerste kerstdag waren er autobranden op de Rijnhuizenlaan en Florence Nightingalelaan, op de tweede kerstdag op de Van Kleffenslaan, Oud-Wulvenplantsoen , Tigrisdreef en Agamemnondreef. Ook werd in de nacht van zondag op maandag een scooter die tegen een flat op de Huize de Geerlaan stond aangestoken. Van de scooter bleef weinig over, een muur van de flat raakte beschadigd.