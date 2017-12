Openingstijden supermarkten rondom oud en nieuw 2017

Bij het organiseren van een nieuwjaarsborrel komt veel kijken, waardoor het risico bestaat dat je iets belangrijks vergeet. Maar geen paniek. Nieuws.nl zocht uit welke supermarkten hun deuren openen tijdens oud en nieuw en wat de openingstijden zijn van deze filialen. Handig als je spoedboodschappen wilt doen!

Openingstijden supermarkten tijdens de feestdagen:

Albert Heijn en AH to go

Op 31 december kan je bij alle filialen terecht tot 19.00 uur. 1 januari kan je boodschappen doen bij 132 Albert Heijn-filialen en bij 43 AH to go’s. De openingstijden verschillen per filiaal.

Lidl

Op oudejaarsavond kun je terecht bij 339 van de 400 Lidl-filialen. Op 1 januari sta je hoogstwaarschijnlijk voor een dichte deur: slechts 3 winkels zijn dan open. De vestigingen hanteren allemaal hun eigen openingstijden.

Jumbo

Op nieuwjaarsdag kunnen we ‘hallo’ zeggen tegen 170 van de in totaal 580 Jumbo-filialen. Kijk hier voor alle specifieke openingstijden per supermarkt.

Plus

Een sprintje trekken op oudejaarsavond kan naar veruit de meeste filialen tot 19.00 uur. Op nieuwjaarsdag kan je bij 34 van de 262 Plus-vestigingen champagne inslaan om het nieuwe jaar goed in te luiden. Ongeveer de helft van deze winkels is de hele dag open en de andere helft alleen in de middag. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op de website van Plus.

Aldi

Voor de openingstijden per filiaal verwijst Aldi naar de filialenzoeker op hun website.

Dirk van den Broek

Op oudjaarsdag kun je bij 107 van de 120 vestigingen nog oliebollen en appelflappen kopen. De meeste filialen sluiten om 18.00 uur hun deuren. Op nieuwjaarsdag zijn minder filialen open (78). De openingstijden variëren per vestiging.

Hoogvliet

De Hoogvliet-vestigingen die geopend zijn op oudejaarsavond, gaan uiterlijk om 19.00 uur dicht. Ook zijn er diverse supermarkten geopend op nieuwjaarsdag. Benieuwd of de Hoogvliet bij jou om de hoek open is? Bekijk het hier.

Vomar

Op oudejaarsavond zijn er 63 van de 64 Vomar-filialen geopend. Op 1 januari zijn dat er 60. De precieze openingstijden per filialen, vind je hier.