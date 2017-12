Burgemeester Utrecht gaat weer aan het werk

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht gaat weer aan het werk. Hij legde begin november tijdelijk zijn functie neer omdat prostaatkanker bij hem was geconstateerd. In een videoboodschap liet Van Zanen donderdag weten dat hij vanaf aanstaande zaterdag de draad weer oppakt. Hij bedankte de inwoners van de stad voor ,,alle steun, brieven, kaarten en bloemen. Hartverwarmend, het deed mij goed en mijn naasten ook.”

De operatie is goed verlopen, zei VVD’er Van Zanen. ,,Ik voel mij goed.” Toen de burgemeester bekendmaakte dat hij met ziekteverlof ging, sprak hij al de hoop uit dat hij rond de jaarwisseling zou terugkeren. Dat is dus gelukt. Wethouder Victor Everhardt nam zijn taken de afgelopen periode waar.