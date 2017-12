Trein, bus en tram staan oudejaarsavond stil

Wie op oudejaarsavond met trein of bus wil reizen, moet dat doen voor 20.00 uur. Na dat moment rijdt er niets meer, zo blijkt uit de dienstregelingen van NS, Arriva en Connexxion.

De nachtbussen van Connexxion en de nachttreinen van NS rijden weer vanaf 01.00 uur. Tussen 20.00 en 01.00 uur zijn wij ook bij familie en vrienden, maar voor en na die tijd staan duizenden collega’s klaar om reizigers naar hun bestemming te brengen, aldus de NS. Op 31 december zijn er (tot 20.00 uur) bij de Nederlandse Spoorwegen 846 conducteurs, 1169 machinisten en 325 NS-medewerkers in touw. Op nieuwjaarsdag zijn dat 900 conducteurs, 1200 machinisten, 60 medewerkers van de klantenservice en bijna 300 medewerkers op het station, becijferde de NS.

Op nieuwjaarsdag rijdt al het openbaar vervoer volgens een zondagsdienstregeling.

In Rotterdam, waar om middernacht op de Erasmusbrug het Nationale Vuurwerk is, rijden tussen 22.00 en 02.00 uur twee metrolijnen een speciale dienstregeling. De toegangspoortjes staan dan open zodat een ritje gratis is en bij een aantal metrostations is het parkeren ook gratis, meldt vervoerder RET. In Amsterdam staan trams, bussen en metro’s vanaf 20.00 uur stil. Ook varen de ponten over het IJ niet meer, met uitzondering van het Buiksloterwegveer.