Vuurwerkbranche tevreden over verkoop

Het gaat ,,best wel heel goed” met de verkoop van vuurwerk. De gemiddelde besteding ligt op de eerste dag dat vuurwerk weer mag worden verkocht, hoger dan vorig jaar. Dit zegt voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek.

Volgens Groeneveld ligt de verkoop van jeugdvuurwerk, het zogenaamde categorie 1 vuurwerk, veel hoger dan normaal. Ook is ‘compound vuurwerk’ een grote hit, vertelt de voorzitter van de vuurwerkbrancheorganisatie. Dit samengestelde vuurwerk heeft maar één aansteeklont waarmee een minivuurwerkshow in gang gezet kan worden. Dit maakt het voor vuurwerkliefhebbers een gemakkelijke en relatief veilige optie. Woensdag kwam compound vuurwerk goed uit de verf in de testen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ook het mooie weer heeft de verkoop een handje geholpen. ,,Mensen hebben niet zo’n zin om er in de regen op uit te gaan”, aldus de voorzitter.