Adam Curry krijgt Marconi Oeuvre Award

Adam Curry krijgt de Marconi Oeuvre Award 2017. Dit maakte zijn vroegere radiomaatje Jeroen van Inkel vrijdag bekend in RTL Boulevard. Adam Curry, die in de Verenigde Staten woont, kreeg het nieuws te horen via Skype.

Volgens de jury ontvangt Curry de award omdat ,,hij niet alleen met Curry & Van Inkel een legendarisch programma neerzette, maar ook vanwege zijn nimmer aflatende drang naar vernieuwing en visionaire stappen op online gebied. Dat maakt van hem met recht de grote voorganger van social radio.”

Ook volgens Van Inkel heeft Adam Curry veel voor de radio betekend. ,,Na Curry & Van Inkel is hij verder gegaan en heeft hij podcast op de kaart gezet. Dat is ook een vorm van uitzenden waar steeds meer mensen naar luisteren”, zei Van Inkel, die de oeuvreprijs in 2010 in ontvangst mocht nemen.

Vorig jaar won radiopionier Tineke de Nooij de Marconi Oeuvre Award 2016.