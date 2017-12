Aftrap zesde seizoen Floortje matig bekeken

De eerste aflevering van het zesde seizoen van Floortje naar het einde van de wereld is donderdagavond bekeken door ruim 1,4 miljoen mensen. Het programma trok daarmee fors minder kijkers dan het vorige seizoen, toen de afleveringen werden gezien door tussen de 2,4 miljoen en 2,9 miljoen mensen. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

In de serie zoekt presentatrice Floortje Dessing mensen op die heel afgelegen en geïsoleerd wonen. In de aflevering van donderdag was ze op bezoek bij een gezin in Alaska.

Over alle seizoenen gezien was dit de op een na slechtst bekeken aflevering. Best bekeken was Floortjes bezoek aan het Australische Maatsuykereiland, in maart van dit jaar (2,9 miljoen kijkers).