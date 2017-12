Artis verwelkomt recordaantal bezoekers

Een recordaantal van 1,4 miljoen mensen heeft afgelopen jaar Artis bezocht. Het was een bewogen jaar voor de Amsterdamse dierentuin. Zo maakte directeur Haig Balian na veertien jaar plaats voor Rembrandt Sutorius. In juni opende het nieuwe buitenverblijf voor de Aziatische olifanten, die nu veel meer ruimte hebben en kunnen zwemmen in de aangrenzende waterpartij.

Verder kwamen in het nieuwe jaguarverblijf twee welpen ter wereld en werd de eerste paal geslagen voor het Artis Groote Museum, waarmee een begin werd gemaakt aan de restauratie en vernieuwing van deze plek. Daarnaast kreeg Micropia, het museum in Artis waar mensen mensen het belang van microben kunnen ontdekken, een Europese onderscheiding voor innovatie.

Vorig jaar kwamen er ruim 1,3 miljoen bezoekers naar de Amsterdamse dierentuin.