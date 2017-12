Bioscoopje Paleis Soestdijk even opengesteld

De filmzaal van Paleis Soestdijk zal volgende week toegankelijk zijn voor bezoekers. Van 2 tot en met 7 januari kan de vroegere privébios van de koninklijke familie worden bekeken.

De zaal is nog intact, met de originele projectoren, die het intussen wel hebben begeven. Er wordt voor de belangstellenden dan ook niks vertoond, de zaal zelf is de attractie. Onder leiding van een gids kun je erin, op vertoon van een normaal toegangsbewijs. De zaal is niet ingericht op rolstoelers. Reserveren is niet mogelijk.

De sleutels van Paleis Soestdijk en het bijbehorende terrein zijn onlangs door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen aan particulieren. Ze gaan er in de toekomst vooral tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen presenteren.

Het paleis is nu elf jaar open voor publiek en belangstellenden kunnen gewoon blijven komen. Het paleis staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken.