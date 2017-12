NS presteert beter met nieuwe dienstregeling

De volledig nieuwe dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen heeft goed uitgepakt voor treinreizigers. Reizigers hadden afgelopen jaar in de spits iets vaker een zitplaats en ze kwamen ook vaker op tijd dan in 2016.

Uit de vrijdag gepresenteerde voorlopige prestatiecijfers van NS over 2017 blijkt dat de treinreiziger tijdens de spits 95 procent kans op een zitplaats had. Een jaar eerder was dat nog 94,3 procent. Dit jaar arriveerden bovendien meer reizigers op tijd: 91,6 procent tegen 90,6 procent in 2016. Het leverde NS een hoger cijfer op: 80 procent van de reizigers gaf de Nederlandse Spoorwegen een 7 of hoger tegen 77 procent in 2016. Donderdag maakte spoorbeheerder ProRail al bekend dat niet eerder de treinen in Nederland zo vaak op tijd reden als dit jaar.

Een jaar geleden veranderde de NS-dienstregeling ingrijpend om verdere groei mogelijk te maken. Er gingen flink meer treinen rijden. Oude dubbeldekkers werden weer ingezet, er kwamen 58 nieuwe Sprinters en de proef om elke tien minuten een intercity te laten rijden tussen Amsterdam en Eindhoven pakte goed uit. Ook de weergoden waren het bedrijf goed gezind. In november, normaal een lastige maand met bijvoorbeeld vallende bladeren en najaarsstormen, kwam 91 procent van de treinreizigers nu op tijd. Vorig jaar november lukte dat 85 procent, aldus NS.