Politie achtervolgt verdachten tot in België

Na een achtervolging tot in België heeft de politie twee verdachten opgepakt, die mogelijk betrokken waren bij een schietincident in Maastricht. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.

Toen agenten in de Craiantstraat arriveerden na een melding over een mogelijke schietpartij, ging een auto ervandoor. In Lanaken kon met hulp van Belgische collega’s de twee inzittenden staande worden gehouden, die daar het struikgewas in waren gevlucht.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in Maastricht.