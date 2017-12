Vuurwerkverkoop stuwt aantal klachten op

Sinds donderdag de verkoop van vuurwerk is begonnen, is het aantal klachten over vuurwerk omhooggeschoten. De teller van het Meldpunt Vuurwerkoverlast is vrijdag de 15.000 gepasseerd.

,,Vooral donderdagavond liep het storm”, zegt initiatiefnemer Arno Bonte, raadslid voor GroenLinks in Rotterdam. ,,De meldingen stroomden met honderden per uur binnen.” De meeste klachten gaan over harde knallen. Een op de tien klachten gaat over vuurwerkstress bij huisdieren.

Het meldpunt ging op eerste kerstdag van start. Vorig jaar kwamen in totaal 48.000 meldingen binnen.

Eerder kreeg het meldpunt te maken met valse meldingen en DDoS-aanvallen, volgens Bonte van tegenstanders die proberen de betrouwbaarheid onderuit te halen. ,,We hebben niet veel boodschap aan criticasters, maar houden rekening met nieuwe aanvallen”, aldus het raadslid. Daarom houdt een team van zo’n tien vrijwilligers naar zijn zeggen de website dag en nacht in de gaten.