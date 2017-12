Zes vervolgd voor rellen bij Turks consulaat

Het Openbaar Ministerie gaat zes mensen vervolgen voor rellen bij het Turkse consulaat in Rotterdam in maart dit jaar. Dat heeft een woordvoerster van het OM in Rotterdam laten weten.

Ze worden vervolgd voor openlijk geweld. Een van de verdachten wordt ook vervolgd voor poging tot zware mishandeling. Deze 36-jarige man wordt ervan verdacht een politieagent tegen het hoofd te hebben geschopt. Van deze zes verdachten zijn er twee minderjarig.

De onlusten braken uit rond het bezoek van de Turkse minister van familiezaken Fatma Kaya. Zij wilde bij het consulaat in Rotterdam Turkse Nederlanders toespreken over het referendum over de grondwet dat in april werd gehouden. Ze kreeg hier echter tot haar grote teleurstelling geen toestemming voor van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het incident volgde op steeds hoger oplopende diplomatieke spanningen tussen de Nederlandse en de Turkse regering.

De vervolging is het resultaat van een grootschalig onderzoek dat politie en OM na de ongeregeldheden begonnen. Eind maart en begin april werden op de site van de politie en in opsporingsprogramma’s diverse foto’s getoond van verdachten. De zes die nu worden vervolgd, konden door deze publicaties worden aangehouden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan liet donderdag, na maanden van ernstig bekoelde diplomatieke relaties, weten dat hij de band met Nederland wil verbeteren.