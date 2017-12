Excuses van Eurlings voor handgemeen met ex

Camiel Eurlings biedt na tweeëneenhalf jaar zwijgen excuses aan voor een handgemeen dat hij in 2015 had met zijn toenmalige vriendin Tessa Rolink. Het Nederlandse IOC-lid bekent zaterdag in een interview met NRC Handelsblad dat hij de publieke impact van het incident en zijn gebrek aan openheid daarover heeft onderschat.

,,Ja, er heeft zich in de nacht van 20 op 21 juli een wederzijds handgemeen voorgedaan tussen mij en mijn ex-vriendin”, zegt Eurlings tegen het NRC. Hij betuigt vervolgens spijt tegenover zijn ex-vriendin, het Internationaal Olympisch Comité (IOC), sportkoepel NOC*NSF, de olympische sporters en het Nederlandse publiek.

Volgens de oud-minister en voormalig KLM-bestuurder was het een eenmalig incident. Hij trof na afloop met zijn ex-vriendin een schikking bij het Openbaar Ministerie. Het IOC-lid ontkent dat hij een boete en een taakstraf opgelegd kreeg, zoals media eerder berichtten.

Eurlings zegt nooit te hebben overwogen op te stappen bij het IOC, ook niet toen er een onderzoek tegen hem liep. ,,Ik hecht zeer aan mijn verantwoordelijkheid als IOC-lid.”