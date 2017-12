‘Rijks heeft plek voor 5 miljoen bezoeken’

,,We krijgen dit jaar meer dan 2 miljoen bezoeken. Maar het gebouw kan er makkelijk 5 miljoen aan. Er is genoeg om verliefd op te worden.” Dat zegt directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum in een interview met Het Parool. ,,Onze collectie telt meer dan één miljoen objecten. En het is een heel groot gebouw waar je eindeloos doorheen kan dwalen.”

Hij vindt dat het Rijksmuseum niet alleen een collectie moet tonen, maar ook een ontmoetingsplaats moet zijn. Dat het museum ook veel toeristen trekt, tot onvrede van menig Amsterdammer, vindt Dibbits alleen maar goed. ,,Amsterdammers zijn zelf enorme reizigers – door de eeuwen heen. Dan kunnen we niet tegen anderen zeggen: jullie mogen niet meer naar ons komen. (..) Ik denk niet dat de toeristen die voor het Rijksmuseum komen, de mensen zijn die voor overlast zorgen.”