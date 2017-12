Tanker botst tegen booreiland op Noordzee

Een Portugese chemicaliëntanker is zondagavond op de Noordzee in aanvaring gekomen met een booreiland. Volgens de Kustwacht is er flinke schade aan de boeg van het schip en aan het booreiland, dat onbemand en niet meer in gebruik is. Er is geen sprake van een lekkage. De aanvaring was ten zuidwesten van Den Helder, ter hoogte van Callantsoog.

Voor het schip, dat voor anker is gegaan, en voor de bemanning, bestaat geen direct gevaar, meldt de Kustwacht op basis van een inspectie. Het schip de Elsa Essberger was onderweg van Antwerpen naar Malmö in Zweden. Bekeken wordt wat er met de tanker gaat gebeuren.