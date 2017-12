Weer autobranden in Utrecht, Veen en elders

In diverse steden en dorpen zijn in de nacht van zaterdag op zondag auto’s in vlammen opgegaan. In Utrecht moest de brandweer ’s nachts zeker vier keer uitrukken voor autobranden. Rond de jaarwisseling is het aantal autobranden in de stad vaker hoger dan normaal, maar volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het dit jaar om ,,extreme aantallen”.

Een precies getal kan de brandweer niet geven, maar de woordvoerder schat het totale aantal uitgebrande voertuigen inmiddels op 25 tot 30 sinds de kerst. RTV Utrecht kwam bij een telling aan het begin van de zaterdagavond op twintig. De politie onderzoekt de reeks voertuigbranden, maar heeft nog niemand aangehouden.

Ook op andere plaatsen brandden afgelopen nacht auto’s uit. Regionale media meldden onder meer autobranden in Amsterdam, Zaandam, Purmerend, Herwijnen, Tilburg en het Brabantse dorp Veen. In die laatste plaats is het aansteken van autowrakken traditie geworden onder jongeren, tot ergernis van de autoriteiten. Iemand heeft zaterdag de plaatsnaambordjes van het dorp veranderd. Onder Veen staat nu ‘Vrije staat SiciliĆ«’.