Gevonden lichaam is van vermiste Bruinsma

Het lichaam dat maandag is gevonden in het water van de Noordersingel in Leeuwarden is van Remon Bruinsma. Dat is volgens de politie uit onderzoek duidelijk geworden. De achttienjarige jongen uit Zwaagwesteinde werd sinds 1 december vermist na een avondje stappen.

Eerdere zoekacties met speurhonden en helikopters en het checken van camerabeelden uit het centrum van Leeuwarden leverden niets op. De politie hield er rekening mee dat Bruinsma in een van de grachten in de binnenstad was gevallen. Duikers en boten speurden in de wateren van Leeuwarden tevergeefs naar Bruinsma.

Maandag aan het begin van de middag ontdekte een voorbijganger het stoffelijk overschot in het water van de Noordsingel. De familie van Bruinsma werd daarna ingelicht dat het mogelijk om zijn lichaam zou kunnen gaan.

Op 28 december werd er nog een nieuwe zoektocht naar Bruinsma gehouden, waar zo’n honderd vrijwilligers aan meededen. Bruinsma’s tweelingbroer Alex liet toen nog weten hoop te houden op een goede afloop.