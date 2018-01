Minder autobranden in Utrecht

De brandweer in de Veiligheidsregio Utrecht heeft een relatief rustige jaarwisseling achter de rug met aanzienlijk minder (auto)branden. Vorig jaar gingen in de twaalf uren tussen 18.00 uur op 31 december 06.00 uur op 1 januari 06.00 uur in totaal 34 voertuigen in vlammen op; dit jaar waren dat er volgens de veiligheidsregio twintig. De brandweer rukte zeventien keer uit voor branden in gebouwen.

De meeste autobranden (17) vonden plaats in de stad Utrecht. Vorig jaar waren dat er nog 24. Er waren deze jaarwisseling ook in totaal veel minder brandmeldingen: 183 tegenover 333 vorig jaar.

Opvallend was verder dat er geen agressie tegen brandweerpersoneel is gerapporteerd.