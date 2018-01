Bevolking in randgemeenten vermindert

In de gemeenten aan de randen van het land zijn in 2017 meer inwoners overleden dan geboren. Volgens een nieuw rapport van het CBS is de bevolkingskrimp in bijna een kwart van de Nederlandse gemeenten te wijten aan vergrijzing.

Vooral in de noordelijke provincies, het oosten van Gelderland en Overijssel, Limburg en Zeeland wonen relatief veel ouderen en weinig vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Veel jongeren trekken jaarlijks naar steden of de randstad voor een opleiding of werk. Daar groeit de bevolking volgens het CBS dan ook in de meeste gemeenten. Amsterdam kreeg er met ruim 11.500 de meeste nieuwe inwoners bij, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg.

Kleinere gemeenten rond de grote steden zoals Diemen, Bloemendaal, Weesp, Spaarnwoude en Rijswijk groeiden in 2017 relatief hard. Veelal is dit een gevolg van suburbanisatie. Het aantal jonge gezinnen dat wegtrekt uit de grote steden is in de afgelopen jaren gestegen.