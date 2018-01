KLM biedt films voor blinden en slechtzienden

KLM heeft op intercontinentale vluchten films voor blinde en slechtziende passagiers beschikbaar gemaakt. Zij kunnen sinds dinsdag op de urenlange vluchten kiezen voor films met zogeheten audiodescriptie.

Op de films Home Again, Kingsman, The Golden Circle en Lego Ninjago Movie beschrijft een stem tussen dialogen door de beelden. Zo worden onder meer personages, gezichtsuitdrukkingen en ontwikkelingen in de verhaallijn omschreven. KLM laat weten in de toekomst meer films met audiodescriptie aan het assortiment toe te voegen.

De luchtvaartmaatschappij biedt deze optie aan als een van de eersten in Europa. De Britse maatschappij Virgin Atlantic bood de service al eerder.