Panda’s zorgen voor meer bezoek Ouwehands

De komst vorig jaar van de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya heeft Ouwehands Dierenpark iets meer bezoekers opgeleverd. De dierentuin in Rhenen telde 1.055.000 bezoekers, tegen 997.000 in 2016.

De reuzenpanda’s arriveerden begin april onder enorme belangstelling in Nederland tijdens een mediaspektakel op Schiphol. Daarna gingen de dieren per vrachtwagen naar hun nieuwe thuis in Rhenen. Voor hun komst vreesden de gemeente Rhenen en de dierentuin dat de stroom pandakijkers een verkeerschaos zou veroorzaken op de Grebbeberg. De verwachte topdrukte van 10.000 mensen per dag bleef echter grotendeels uit.

,,Het gaat erg goed met de reuzenpanda’s. Ze vertonen veel speelgedrag zoals het klimmen in bomen en rollen over de grond, wat geweldig is om te zien”, aldus directeur Robin de Lang.

Dit jaar opent Ouwehands een nieuw verblijf voor zeven bonobo’s, een mensapensoort en een nieuw onderkomen voor honderd Cubaanse flamingo’s.