Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over OS

De Zuid-Koreaanse minister die gaat over de eenwording, Cho Myong-gyon, heeft een datum geopperd voor een afspraak met Noord-Korea om te praten over de Olympische Spelen in Pyeongchang. Als het aan Zuid-Korea ligt gaan hoogwaardigheidsbekleders van beide landen op dinsdag 9 januari in gesprek om te zorgen dat een delegatie van Noord-Koreaanse sporters kan afreizen naar het zuiden om deel te nemen aan de Spelen, die volgende maand beginnen.

De ontmoeting zou moeten plaatsvinden in de grensplaats Panmunjom.

Eerder zei zowel de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un als de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat ze ,,openstaan voor een dialoog”. In eerste instantie gaat het om de Winterspelen, maar ook willen beiden toewerken naar een betere relatie. Voorwaarde voor Moon is dan wel dat het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma wordt stopgezet.