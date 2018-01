Achtbanen Efteling blijven dicht wegens storm

In attractiepark de Efteling blijven woensdag alle buitenachtbanen dicht vanwege de harde wind. Onder andere de Python, de houten achtbaan Joris en de Draak en divecoaster Baron 1898 staan vermoedelijk de hele dag stil. Waterachtbaan De Vliegende Hollander was al dicht voor regulier onderhoud.

De Efteling in Kaatsheuvel rekent vanwege de vakantie op normale drukte woensdag. Bezoekers worden via internet gewaarschuwd over de consequenties van de harde wind voor de buitenattracties. In Brabant geldt code geel vanwege zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. Pas aan het eind van de middag neemt de windkracht af.