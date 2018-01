Brandweer rukt 1000 keer uit tijdens storm

Nederlandse brandweerkorpsen zijn woensdag tot nu toe ruim duizend keer uitgerukt voor meldingen over stormschade en wateroverlast. Dat meldt de website Alarmeringen.nl.

Vooral de hulpdiensten in de regio’s Rotterdam-Rijnmond met tweehonderd meldingen, Midden- en West-Brabant (91), en Zuid-Holland Zuid (85) hebben het druk gehad, meldt Alarmeringen.

Uit gegevens van de website is te zien hoe de storm over Nederland trok. De eerdergenoemde regio’s hadden in de nacht van dinsdag op woensdag al veel meldingen, terwijl in de loop van de ochtend en middag Limburg-Zuid en Amsterdam-Amstelland het te verduren kregen.

Alarmeringen toont live de oproepen die politie, brandweer en ambulance ontvangen voor incidenten.