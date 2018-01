De westerstorm die woensdag over Nederland trekt, valt officieel in de categorie zware storm, meldt Weeronline. Tussen 11.00 en 12.00 uur werd gemiddeld windkracht 10 gemeten.

Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland. De storm houdt in het Waddengebied nog tot halverwege de middag aan. In het westen neemt de wind vanaf 13.00 uur al iets af. In de tweede helft van de middag is de storm voorbij, maar waait het aan zee nog enkele uren hard tot stormachtig.