Eerste storm van 2018 een feit

De eerste officiële storm van dit jaar is een feit. Tussen 09.00 en 10.00 uur werd in IJmuiden en op Texel en Vlieland gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt Weeronline.

De komende uren neemt de wind verder in kracht toe. Aan het einde van de ochtend en het begin van de middag komt het in het noordwestelijk kustgebied tot een zware westerstorm met windkracht 10. Op Vlieland werd windkracht 10 al tijdelijk gemeten om 10.00 uur.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd in Vlissingen de tot nog toe zwaarste windstoot gemeten. Tijdens de passage van een felle buienlijn werd een uitschieter van 141 kilometer per uur behaald, aldus Weeronline.

In 2017 kwamen vijf stormen voor, waarvan drie afgelopen herfst. Op 13 september was sprake van een zware storm met windkracht 10. De storm van woensdag is de eerste van deze winter. Een zware storm komt volgens Weeronline gemiddeld eens in de anderhalf jaar voor in Nederland.