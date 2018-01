Namen gedeporteerden op installatie Westerbork

Herinneringscentrum Kamp Westerbork heropent na een korte sluiting op 27 januari met de tentoonstelling De Namen van de Amsterdamse kunstenaar Bart Domburg. Hij schreef met fineliners de namen van alle uit Nederland weggevoerde Joden, Sinti en Roma op kolossale papieren vellen en presenteert die daar straks als een soort installatie.

Hij kwam op de gedachte door het vijfjaarlijks voorlezen op het kampterrein van de namen van alle 102.000 uit Nederland gedeporteerde slachtoffers. ,,Ik dacht: hoeveel is dat eigenlijk? Hoe kun je dat zien? Hoe kun je dat voelen? Hoe kun je dat merken?” legt de Amsterdamse kunstenaar uit op de site van het Herinneringscentrum.

Hij gebruikte 29 vellen van 1.50 bij 2.80 meter, die als een soort gordijnen in de expositieruimte komen te hangen en zo de massaliteit van de Holocaust in beeld brengen. De vellen zullen later ook elders te zien zijn.

De dag voor de publieksopening van Domburgs installatie wordt in het Herinneringscentrum de nieuwe versie van het bekende boek met alle namen van de slachtoffers gepresenteerd door uitgeverij Boom. Dat werd aangepast omdat het verbeteringen behoefde.

De belangstelling voor het Herinneringscentrum is onverminderd groot. Vorig jaar deden 170.000 bezoekers het voormalige doorgangskamp aan, 5000 meer dan in 2016. Het museum van Herinneringscentrum Kamp Westerbork sluit van 8 tot en met 26 januari. Het kampterrein blijft open.