Ruim 10 miljoen mensen bezoeken dierentuinen

De veertien grootste dierentuinen in Nederland hebben vorig jaar 10,5 miljoen bezoekers ontvangen. Dat is 2 procent meer dan in 2016, meldt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen.

Het bezoek aan dierentuinen vertoont sinds 2013 een stijgende lijn. In 2016 bezochten 10,3 miljoen mensen dierentuinen van de NVD en dat was 7 procent meer dan in 2015.

Grote publiekstrekkers waren onder meer Artis in Amsterdam met recordaantal van 1,4 miljoen bezoekers, Blijdorp in Rotterdam met ruim 1,4 miljoen mensen en Ouwehands Dierenpark in Rhenen met ruim 1 miljoen bezoekers.

De NVD bestaat sinds 1966. Vorig jaar heeft de vereniging een nieuwe ethische code ontwikkeld. Hierin staat hoe de dierentuinen met dieren moeten omgaan. Ook zijn zogenoemde ‘gouden regels’ opgesteld, waarin staat hoe de veertien dierentuinen omgaan met zaken als duurzaamheid en wetenschappelijk onderzoek.