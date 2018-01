Schiphol waarschuwt voor vertragingen

Luchthaven Schiphol verwacht dat reizigers woensdag vanwege de storm te maken krijgen met vertragingen. De problemen vallen woensdag aan het begin van de ochtend nog mee, maar een woordvoerder van de luchthaven adviseert mensen de reisinformatie goed in de gaten te houden.

Luchtvaartmaatschappijen annuleerden eerder al vanwege de storm 150 vluchten van en naar Schiphol die voor woensdag gepland stonden. Reizigers zijn omgeboekt. Mede door het schrappen van die vluchten vallen de vertragingen volgens de woordvoerder nog erg mee. ,,Maar dat is een momentopname. De verwachting is wel dat reizigers er rekening mee moeten houden dat er vertragingen ontstaan. Het is hopen dat de storm meevalt.’’