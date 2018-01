Windstoot van 141 kilometer in Vlissingen

Felle buien zijn in de nacht van dinsdag op woensdag van west naar oost over het land getrokken. Daarbij kwamen zeer zware windstoten voor. In Vlissingen was er een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur, aldus Weeronline en Weerplaza. Korte tijd is daar windkracht 11 gemeten.

In heel Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland waren er windstoten van 100 tot 110 km per uur en is kortstondig windkracht 9 gemeten. In Cabauw (Utrecht) en Herwijnen (Gelderland, Betuwe) werden windstoten van 117 en 122 km per uur gemeten.

Woensdag overdag vallen opnieuw stevige buien. De meeste trekken over het noordelijke deel van het land. Ze kunnen in het hele land gepaard gaan met windstoten van 75 tot 100 km per uur. Aan zee en rondom het IJsselmeer zijn zware tot zeer zware windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur mogelijk en in het noordwestelijk kustgebied windstoten mogelijk van 100 tot 120 kilometer per uur.