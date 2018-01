De A16 is bij Dordrecht richting Breda korte tijd gestremd geweest door een politieactie. De politie laat weten dat vier personen in een auto zijn aangehouden. De politie kwam in actie na een melding dat op de A16 vanuit een auto was geschoten.

Na de aanhouding van de auto werd de A16 weer vrijgegeven. Ooggetuigen lieten aan de VerkeersInformatieDienst (VID) weten dat de auto vanwaaruit geschoten werd een Belgisch kenteken had.