Bestuur Satudarah blijft in cel

De drie bestuursleden van motorclub Satudarah blijven vastzitten. De rechtbank in Zwolle vreest dat ze actief blijven binnen de organisatie als ze vrijkomen.

Het Openbaar Ministerie ziet Xanterra M. (43), zijn broer Angelo M. (40) en Paul M. (48) samen met de voortvluchtige Michel B. als de top van motorclub Satudarah. Zij hebben de zeggenschap over de club in Nederland en ook daarbuiten. Satudarah wordt door het OM als criminele organisatie gezien, zei de officier van justitie bij de opening van deze strafzaak. Leden van de ‘chapters’, of afdelingen, werden er door de verdachten toe aangezet criminele daden te plegen. Het gaat dan om de handel in verdovende middelen, afpersing, diefstal en geweld, stelt het OM.

Twee van de drie verdachten werden eerder vrijgelaten, maar dat werd in december door het hof in Leeuwarden teruggedraaid. Hun raadslieden verzochten andermaal om het drietal vrij te laten. Het OM verzette zich hiertegen mede uit vrees dat anonieme getuigen in deze zaak dan worden opgejaagd.

De inkomsten uit criminele activiteiten worden deels afgedragen aan de ‘landelijke kas’ van Satudarah. Leden die zich misdragen, worden in opdracht van het bestuur in elkaar geslagen, moeten 5000 euro boete betalen en hun motor inleveren, stelt de officier. Voor dit drietal ,,is het plegen van strafbare feiten gewoonte geworden”.

De verdediging wil dat het OM met informatie op de proppen komt. Er zijn ,,vijf miljoen ordners aan papieren”, maar telkens wordt maar een miniem deel daarvan overlegd, aldus de raadslieden. Volgens advocaat Erik Thomas is dit een politieke zaak. ,,Deze strafzaak is een middeltje om deze club te verbieden.”

Op 30 maart is er opnieuw een regiezitting.