Bezoekersaantal Pieterburen in de lift

Het Zeehondencentrum Pieterburen heeft zijn bezoekersaantal vorig jaar zien stijgen. Het centrum kreeg 80.000 mensen over de vloer, 10.000 meer dan het jaar ervoor, zo bevestigt directeur Niek Kuizinga na berichtgeving van RTV Noord.

Volgens Kuizinga is de stijging toe te schrijven aan een combinatie van factoren. ,,We vertellen nu een breder verhaal dan vroeger. De zeehond is niet een zielig geval, maar een graadmeter voor de gezondheid van de Waddenzee en een top-predator (roofdier). Daarnaast hebben we ingezet op regionale marketing, vooral gericht op toeristen en dagjesmensen in het Waddengebied. En verder zien mensen ons als leuk educatief uitje en dat leidt tot mond-tot-mondreclame.”

Voor het nieuwe jaar hoopt Kuizinga meer jonge kinderen te trekken. ,,We hebben op ons terrein een leuke speelplek voor kinderen gemaakt, waar ze lekker met modder kunnen spelen en veilig kunnen wadlopen, wat op het echte wad vaak geen goed idee is.”

De storm van woensdag zal donderdag vermoedelijk leiden tot een hausse aan aangespoelde zeehonden, verwacht hij. ,,Vooral pups die nog hun witte vacht hebben en die niet kunnen zwemmen, die worden door de storm van de zandplaat geblazen. Ook zieke en zwakke dieren zullen moeite hebben gehad met de storm.” Vaak duurt het een dag voor zulke dieren aanspoelen.