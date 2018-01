Dessing: reis Jemen was moeilijkste ooit

De hachelijke reis naar Jemen die Floortje Dessing onlangs maakte, is volgens haar de moeilijkste die ze ooit heeft gemaakt. Donderdagavond is in een aflevering van Floortje naar het einde van de wereld te zien hoe de presentatrice en een team van hulpverleners van het Rode Kruis een paar dagen moesten schuilen voor het geweld.

,,Ondanks alle goede voorbereidingen en het wel afgewogen risico veranderde de situatie plotseling radicaal”, zo blikt Dessing terug. ,,Zo dicht had ik nog nooit bij het strijdtoneel gezeten. De aflevering is daardoor onverwacht veel persoonlijker geworden dan normaal, maar het draait om Gisela, waar ik grenzeloos veel respect voor heb.” Ze doelt daarmee op de Mexicaanse hulpverleenster die voor het Rode Kruis gevangenen bijstaat in de hoofdstad Sanaa. De presentatrice trok anderhalve dag met haar op voordat er plotseling een hevig vuurgevecht uitbrak naast de compound waar ze verbleven.

Vooraf was niet zeker of het ging lukken om een uitzending te maken, omdat de cameraman geen visum kreeg. Dessing heeft de beelden vervolgens samen met mensen van het Rode Kruis gemaakt met onder meer een mobiele telefoon en een ter plekke gehuurde camera.