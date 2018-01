NVWA verduidelijkt eisen voor varkensstallen

Bij inspecties op varkensstallen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vanaf volgende week voor het eerst gebruikmaken van specifieke controlepunten. In samenwerking met de Universiteit van Wageningen zijn vijf kenmerken opgesteld van een gezond leefklimaat waar varkenshouders zich aan moeten houden.

Volgens een woordvoerder van de NVWA staat in de wet voor stalklimaat nu alleen dat varkens zich goed moeten voelen en gezond moeten zijn. ,,Die algemene norm is nu voor varkensstallen ingevuld met duidelijke handvatten voor varkenshouders, zodat inspecteurs gerichter kunnen controleren”, aldus de zegsman.

Tijdens controles wordt vanaf nu specifiek gekeken naar concentraties koolstofdioxide en ammoniak in de lucht in de stal, in hoeverre de ogen rood of vuil zijn, de mate van bevuiling en naar oor-en staartbeten.