OM niet in hoger beroep zaak-Henriquez

Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis in de zaak van Mitch Henriquez. Twee agenten werden voor de fatale arrestatie van de Arubaan veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van een jaar. Zij gaan wel in beroep, lieten hun advocaten donderdag weten.

Het OM noemde de agenten wel schuldig, maar vond dat er geen straf opgelegd moest worden. De uitspraak geeft volgens het OM geen aanleiding voor verdere juridische stappen. ,,Het OM concludeert dat de rechtbank op de meeste punten het standpunt van de officieren van justitie volgt. En waar de rechtbank daarvan afwijkt, is dit begrijpelijk beargumenteerd”, staat in een toelichting.

De agenten menen dat zij vrijgesproken hadden moeten worden. ,,Beide agenten kunnen zich niet bij enige veroordeling neerleggen. De verdediging is van mening dat integrale vrijspraak is aangewezen”, aldus de advocaten van de agenten op de website.

Henriquez overleed de dag nadat hij was aangehouden op een muziekfestival in Den Haag, eind juni 2015. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Henriquez onder bedwang te krijgen bij zijn arrestatie.