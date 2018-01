OM verdenkt moeder Sharleyne wurgen dochter

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de moeder van het in 2015 overleden meisje Sharleyne uit Hoogeveen ervan dat zij haar achtjarige dochter heeft gewurgd voordat ze van de flat viel. Nieuw forensisch onderzoek toont aan dat wurgsporen op het lichaam van het slachtoffertje zijn gevonden. Dit bevestigt Sebas Diekstra, de advocaat van de vader van het meisje.

Sharleyne woonde bij haar moeder toen zij van de tiende verdieping van flatgebouw De Arend viel. Een getuige zag na de val de moeder van het balkon naar beneden kijken. Het OM vond echter onvoldoende bewijs om de vrouw te vervolgen voor de dood van Sharleyne.

Haar vader had de overtuiging dat moeder wel betrokken was. Hij stapte naar het gerechtshof en dwong vervolging af. Het OM liet de zaak opnieuw onderzoeken. Een deskundige uit BelgiĆ«, die bij dit onderzoek was betrokken, was volgens Diekstra ‘ondubbelzinnig’ over de gevonden wurgsporen.

Tijdens het tweede onderzoek werd volgens Diekstra ook een belangrijke getuige gehoord. ,,Die heeft iets gehoord of gezien waardoor het OM meer bewijs heeft tegen de moeder.” Het OM wilde niet vertellen waarom de wurgsporen in het eerste onderzoek niet zijn gezien of meegenomen. Woensdag wordt meer bekend.