Ruim 200 vragen subsidie campagne aftapwet

211 mensen en organisaties hebben een subsidie aangevraagd voor activiteiten die het publieke debat moeten stimuleren over de zogenoemde aftapwet of sleepwet. Volgens de Referendumcommissie zijn er 137 aanvragen gedaan door organisaties of mensen die neutraal staan ten opzichte van de wet. 51 zijn tegen, 23 voor.

Er is in totaal 2 miljoen euro aan subsidies beschikbaar om campagne te voeren tegen de omstreden wet, die officieel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) heet. Particulieren konden maximaal 5000 euro en organisaties maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen. Op 21 maart, als er ook gemeenteraadsverkiezingen zijn, is het referendum.

Het is de tweede keer dat een raadgevend referendum wordt gehouden. De eerste ging in april 2016 over het verdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Voor deze stemming is destijds bijna 2 miljoen aan subsidie toegekend om campagne te voeren, verdeeld over 110 mensen en organisaties.