Vernieuwing Anne Frank Huis deert bezoek niet

De vernieuwingswerkzaamheden in het Anne Frank Huis hebben het afgelopen jaar weinig effect gehad op het aantal bezoekers. De beroemde onderduikplek trok 1.266.966 miljoen mensen, maar iets minder dan het recordjaar van 2016 met 1.295.585. Het museum, dat tijdens de werkzaamheden gewoon openblijft, kijkt dan ook terug op een goed jaar.

Volgens zakelijk directeur Garance Reus-Deelder is het niet altijd eenvoudig om bezoekers te ontvangen met dezelfde service als gebruikelijk. ,,We vragen veel van onze medewerkers, de omgeving en af en toe van onze bezoekers. Alleen al omdat we bezoekers momenteel geen plek kunnen bieden waar ze met een kopje koffie rustig na kunnen praten over hetgeen ze ervaren hebben op deze historische plek.”

Door de vernieuwing krijgen de bezoekers meer historische context en verdieping geboden om het levensverhaal van het Joodse meisje en haar familie beter te kunnen begrijpen. Het authentieke karakter van het huis blijft intact. Naar verwachting is de verbouwing halverwege dit jaar klaar.