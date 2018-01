A4 bij Bergen op Zoom beide richtingen dicht

De A4 bij Bergen op Zoom is in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtauto met frituurvet in brand had gestaan. De weg is in beide richtingen tot 13.00 uur dicht, meldt de ANWB. Dat komt doordat het schoonmaken van het wegdek langer gaat duren dan gedacht. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat de weg richting Antwerpen rond 08.00 uur alweer open zou gaan.

Het vet en bluswater is bij knooppunt Zoomland op de rijbaan terechtgekomen en ook onder de vangrail door gelopen, waardoor beide rijrichtingen moesten worden afgesloten.

Het verkeer in beide richtingen kan het beste omrijden via Dordrecht en Breda.