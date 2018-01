Rellende jeugd bekogelt politie met flessen

Een groep van ongeveer honderd jongeren heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in Noordwijk flessen en stenen naar agenten gegooid. Ook werden politiemensen beledigd. Vooralsnog is niemand aangehouden.

De politie werd aanvankelijk rond 02.15 uur opgeroepen vanwege een vechtpartij van zo’n twintig personen in de uitgaansstraat De Grent. Op dat moment verlieten bezoekers de uitgaansgelegenheden, waardoor er enkele honderden mensen op straat waren. Toen de agenten aankwamen, was de vechtpartij inmiddels onder controle.

Vanwege de grote groep stappers besloten agenten mensen op te dragen De Grent te verlaten. De groep van ongeveer honderd baldadige en luidruchtige jongeren liep echter richting de Hoofdstraat. Daar zouden ze ook een beddenzaak zijn binnengedrongen.

Toen de groep zich tegen de agenten keerde, werd onder meer een hondengeleider opgeroepen. Een aantal leden van de groep bleef echter de politie uitschelden en bekogelen. Daarop werd de politiehond ingezet. De jongeren renden uiteindelijk weg.