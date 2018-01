Rolstoeler zit drie kwartier bekneld onder vuilniswagen na botsing

Een man in een elektrische rolstoel en een vuilniswagen zijn donderdag rond het middaguur in Goirle tegen elkaar aangebotst. Hierbij kwam de man in de rolstoeler, een bewoner van verpleeghuis Elisabeth, klem te zitten onder de vuilniswagen.

Het lukten brandweerlieden om het slachtoffer na drie kwartier te bevrijden. Met een traumahelikopter kwam een trauma-arts ter plaatse.

Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat volgens Saskia Berkers, locatiemanager van Elisabeth, naar omstandigheden goed met de man.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.